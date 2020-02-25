Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İran'dan gelen Türkleri ziyaret etti

Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen yolcuları Ankara'da ziyaret etti. Bakan Koca, Ankara'ya inen uçaktaki yolcuların 14 gün boyunca karantina altında kalacaklarını ve şimdilik bir Koronavirüs tespiti olmadığını söyledi.

Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan Ankara'ya getirilerek gözlem altına alınan Türklerin sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahran'dan Ankara'ya getirilen ve karantinaya alınan Türk vatandaşları için, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı" dedi. Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.

"TEK KULLANIMLIK MALZEMELER KULLANILIYOR"

Bütün yolculara ayrı birer odada hizmet verildiğini belirten Bakan Koca, "Tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor. Bu 130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular olduğunu söylemek istiyorum. 50 yaş üstü 11 kişi var. 15 yaş altı çocuk grubunda da 24 kişi var. Bu grupta genelde az görüldüğünü, hafif seyrettiğini bildiğimiz için altını çizmek istiyorum" dedi.

"KLİNİK DURUMLARI İYİ"

38 derece üzeri ateşi olan herhangi bir yolcumuz yok. 4 kişide soğuk algınlığı bulguları var ama ateşleri yok. Genel olarak klinik durumları iyi. Solunum sıkıntıları yok. Hassasiyet göstermemiz, Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı sebebiyledir. Şu ana kadar çalışılmış numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan bir hastamız olmadı"