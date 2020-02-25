  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

25.02.2020, 18:23 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020,18:51

Son dakika haberi..., 'dan 'ye gelen uçak ve Türk yolcular hakkında açıklama yaptı. , "Ülkemizde koronavirüs salgınına rastlanmadı" dedi.

Bakan Koca, "Etkili önlemler sayesinde ülkemizde koronavirüs salgınına rastlanmadı" dedi.

Bakan Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. İran'dan gelen uçağı Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." şeklinde konuştu.

"BUGÜNE KADAR GELENLER..."

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini anlatan Koca, "Bugüne kadar ülkemize gelen yolcuların kimisini karantinada, kimisini gözlem evinde kimisini de evinde hemşire gözetiminde takibe aldık" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kum ve Meşhed'den uçuşa izin verilmeyeceğini açıkladı.

İRAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İran'daki vatandaşlarımıza seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.

"KARANTİNA ALTINDAKİLERİN SONUÇLARI BU AKŞAM ÇIKAR"

Karantinaya alan yolcuların her birinin ayrı olduğunu belirten Bakan Koca, karantina altına olanların sonuçları bu akşam çıkar diyerek ''İran'daki Türk vatandaşları ile ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse her türlü imkanımızı seferber edebileceğimizi duyurmak isterim. Kuluçka döneminde bulaşıcılık konusunda farklı yaklaşımlar var. Belirtilerin başladığı zaman pozitif olacağı yönünde de açıklamalar var. Dolayısıyla siz numuneyi aldığınızda negatif çıktığında sonrasında olmayacağı anlamına gelmez'' ifadelerini aktardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN