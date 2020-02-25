Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye gelen uçak ve Türk yolcular hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, "Ülkemizde koronavirüs salgınına rastlanmadı" dedi.

Bakan Koca, "Etkili önlemler sayesinde ülkemizde koronavirüs salgınına rastlanmadı" dedi.

Bakan Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. İran'dan gelen uçağı Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." şeklinde konuştu.

"BUGÜNE KADAR GELENLER..."

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini anlatan Koca, "Bugüne kadar ülkemize gelen yolcuların kimisini karantinada, kimisini gözlem evinde kimisini de evinde hemşire gözetiminde takibe aldık" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kum ve Meşhed'den uçuşa izin verilmeyeceğini açıkladı.

İRAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İran'daki vatandaşlarımıza seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.

"KARANTİNA ALTINDAKİLERİN SONUÇLARI BU AKŞAM ÇIKAR"

Karantinaya alan yolcuların her birinin ayrı olduğunu belirten Bakan Koca, karantina altına olanların sonuçları bu akşam çıkar diyerek ''İran'daki Türk vatandaşları ile ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse her türlü imkanımızı seferber edebileceğimizi duyurmak isterim. Kuluçka döneminde bulaşıcılık konusunda farklı yaklaşımlar var. Belirtilerin başladığı zaman pozitif olacağı yönünde de açıklamalar var. Dolayısıyla siz numuneyi aldığınızda negatif çıktığında sonrasında olmayacağı anlamına gelmez'' ifadelerini aktardı.