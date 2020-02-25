THY Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü İstanbul-Tahran uçuşlarını bugün iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü İstanbul-Tahran uçuşlarını bugün iptal etti.

Edinilen bilgilere göre THY'nin bugün İstanbul'dan Tahran'a yapılması planan seferleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, İran'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı.



DHA