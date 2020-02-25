TSK konvoyu İdlib’e girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki rejim unsurlarının Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesi için verdiği sürede sona yaklaşılırken, bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevkiyatı da sürüyor.

BETON BLOK SEVKİYATI

Dün sabah saatlerinde TSK'ya ait 50 araçlık bir konvoy daha siviller için güvenli bölge oluşturmak amacıyla İdlib'e girdi. 50 araçlık TSK konvoyuna Suriye Milli Ordusu askerleri de eşlik etti. SURİYE'NİN kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırındaki karakollara da beton blok sevkiyatı yapılıyor. TIR ve kamyonlara yüklenen beton bloklar, sınır hattındaki karakollara gönderildi. Beton blokların karakolların güçlendirilmesinde kullanılacağı belirtildi.



SAVAŞ MAĞDURUNUN PROTEZ SEVİNCİ

Suriye'nin birçok kentinde 7 yıldır faaliyet gösteren Suriye Ulusal Protez Merkezi, bugüne kadar bombardımanlarda uzuvlarını kaybeden yaklaşık 5 bin kişiye protez sağladı. Merkezin son misafirlerinden biri de rejim uçaklarının Serakib'de evlerini bombalamasıyla, sağ bacağını kaybeden Nur el Din Kosa (14) oldu. Protez bacağının takılmasıyla büyük mutluluk yaşayan Nur, "Önceden koltuk değnekleriyle yürüyordum. Şimdi ise protez ile yürüyorum. Koltuk değneklerinden kurtulduğum için çok mutluyum. Destek olmadan ayakta kalabilmeyi çok özlemiştim" dedi.



MUHARİP UÇAK İÇİN YÜKSEK GERİLİM TESİSİ

Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında, sayılı ülkede bulunan ve hava platformlarının yıldırım etkilerine karşı test edilmesine imkan sağlayan Yıldırım Test Tesisi, Türkiye'ye kazandırılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile Hızal LTD arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda kurulacak tesis Türkiye için ilk olacak. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında kurulacak Yıldırım Test Tesisi'nde uçak, helikopter, İHA platformları, alt sistemleri, bileşen ve malzemeleri, yıldırım etkilerine karşı test edilecek. Bin volttan milyon voltlara kadar darbe gerilimleri üretebilecek kapasitede test cihazları yer alacak tesiste, tüm sistemler milli olacak ve yerli imkanlarla kullanıma sunulacak.