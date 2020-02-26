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200 bin Rum zor sartlarda yasıyor

200 bin Rum zor sartlarda yasıyor
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Güney Kıbrıs'ta 200 bin Rum'un yoksulluk sınırı altında yaşadığı açıklandı. Kıbrıs Rum Yoksulluk Karşıtı Ağı ve Avrupa Yoksulluk Karşıtı Ağı'nın açıklamasında, G.Kıbrıs'ta 200 bin Rum'un 'gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını zorlukla karşıladığı' belirtildi.

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