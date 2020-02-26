Güney Kıbrıs'ta 200 bin Rum'un yoksulluk sınırı altında yaşadığı açıklandı. Kıbrıs Rum Yoksulluk Karşıtı Ağı ve Avrupa Yoksulluk Karşıtı Ağı'nın açıklamasında, G.Kıbrıs'ta 200 bin Rum'un 'gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını zorlukla karşıladığı' belirtildi.
200 bin Rum zor sartlarda yasıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.