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Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2020, 17:22

Cumhurbaşkanı , Başkan dolayısıyla kutladı. Başkan Erdoğan da tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.

Başkan Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

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