Ankara-Rusya hattında 3. tur

Türkiye ve Rusya, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden krizi çözmek için bugün üçüncü kez bir araya geliyor. Görüşmeler sonrası, lüzum görülmesi halinde sık sık iletişime geçerek sürece ilişkin yol haritasını değerlendiren Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yüz yüze görüşmesi de söz konusu olacak. Toplantıların ardından Ankara'da askerler arasındaki teknik görüşmelerin de sürmesi bekleniyor. Diplomasi kulislerinde görüşmelerin üçüncü turunda Türk tarafının rejimin Soçi sınırlarında belirlenen gözlem noktalarının gerisine çekilmesi konusunda ısrarcı olacağı, Esad'ın saldırıları sonrası İdlib'ten Türkiye sınırına doğru yaşanan göçün önüne geçmek amacıyla önlem alınması ve ateşkesin sağlanmasında ısrar edeceği öğrenildi.

BETÜL USTA