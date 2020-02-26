Bahçeli’den CHP liderine: ‘Bölücülük merakı vatana ihanettir’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstiklal Marşı'nın okunmadığı, teröristlere sözde saygı duruşunda bulunulan kongresine temsilci gönderen CHP'yi sert bir dille eleştirdi.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, ölü teröristlere nasıl saygı duruşunda bulunduklarını açıklayacak yüreğe sahip midir? İstiklal Marşı'nın neden okunmadığını, bunu nasıl sineye çektiklerini Türk milletine anlatacak cesaret ve basirete haiz midir? Sorosçuların dümen suyuna girmiş İP'in bu olan biten iğrençliklere diyecek bir şeyi var mıdır? Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük merakı siyasette üçüncü bir blok arayışı falan değil, düpedüz vatana ihanettir" dedi. Konuşmasında savcılara da çağrı yapan Bahçeli, "Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka soruşturma açmalıdır. Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız değildir" ifadelerini kullandı.



İdlib'de Rusya ve rejimin saldırılarına yönelik de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Rusya Soçi Mutabakatına vurgu yaparken, tacizleri ısrarla sürdürmektedir. Karadan Esad güçleri, havadan Rus jetleri ölüm yağdırmaktadır. Her ne kadar iradesi ve inandırıcılığı kalmamışsa da, İdlib'de ateşkesin sağlanabilmesi Soçi kararlarının tatbikine bağlıdır.



Aksi taktirde İdlib patlayacak, zalimler kaçtıkları yere kadar kovalanacaktır. Bu şartlar altında Türkiye'nin geri adımı düşünülemeyecektir. Zalim Esad döktüğü kanların bedelini damla damla ödeyecektir.