Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Suriye konusunda net mesaj verdi. "Biz bu mücadeleye mecbur değil mahkumuz" diyen Erdoğan, 5 Mart'ta yapılması planlanan Dörtlü Zirve konusunda ittifak sağlanamadığını söyledi. Erdoğan, "Rus heyet yarın (bugün) ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili dörtlü zirve konusunda Sayın Macron ile Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. En kötü ihtimalle Putin ile 5 Mart'ta görüşeceğiz" dedi.

BU NASIL MUHALEFET

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Esat ile görüşün diyor. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, bu nasıl muhalefet ya... Bay Kemal bunun hesabını sormuyor kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor" diye konuştu. Konuşmasında Libya ile ilgili de muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Muhalefetin bu söylemleri beni ilgilendirmiyor. Muhalefet önce kendini yargılasın. Bizim Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi ben bunu açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu?" ifadelerini kullandı.

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