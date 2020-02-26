CIA ajanı Barkey otele Pensilvanya zili bırakmış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Büyü-kada'da bir otelde toplantı yaptığı tespit edilen CIA eski danışmanı Henry Barkey ile ilgili, İstan-bul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruş-turmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

Otelin işletme müdürü S.J, ifadesinde Barkey'in otelden ayrılır-ken resepsiyona üzerinde Pensilvanya yazılı bir zil bıraktığını anlattı. S.J. ifadesinde, Henry Barkey ve eşi olduğunu belirttiği Ellen Laibson'ın da araların-da olduğu 17 kişinin C. Group Travel adlı seyahat acentesi tarafından Mayıs ayında 15-17 Temmuz tarihleri için rezervasyon yaptırdığını söyledi. İfa-desinde Barkey'in darbe girişiminin yaşandığı gün akşam saat 18.00'de canlı yayına bağlanmak için sessiz bir mekan ve internet bağlantısı istediği-ni anlatan S.J, "Darbe girişimi yaşanırken Barkey ve beraberindekiler, heyecanlıydılar. Ama otelden ayrılmadılar. Darbe girişimi yaşanan bir ülkede toplantılarını yapmaya devam ettiler. Bu beni çok şaşırtmıştı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.