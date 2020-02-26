15 Temmuz darbe girişimi sırasında Büyü-kada'da bir otelde toplantı yaptığı tespit edilen CIA eski danışmanı Henry Barkey ile ilgili, İstan-bul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruş-turmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı.
Otelin işletme müdürü S.J, ifadesinde Barkey'in otelden ayrılır-ken resepsiyona üzerinde Pensilvanya yazılı bir zil bıraktığını anlattı. S.J. ifadesinde, Henry Barkey ve eşi olduğunu belirttiği Ellen Laibson'ın da araların-da olduğu 17 kişinin C. Group Travel adlı seyahat acentesi tarafından Mayıs ayında 15-17 Temmuz tarihleri için rezervasyon yaptırdığını söyledi. İfa-desinde Barkey'in darbe girişiminin yaşandığı gün akşam saat 18.00'de canlı yayına bağlanmak için sessiz bir mekan ve internet bağlantısı istediği-ni anlatan S.J, "Darbe girişimi yaşanırken Barkey ve beraberindekiler, heyecanlıydılar. Ama otelden ayrılmadılar. Darbe girişimi yaşanan bir ülkede toplantılarını yapmaya devam ettiler. Bu beni çok şaşırtmıştı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
CIA ajanı Barkey otele Pensilvanya zili bırakmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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