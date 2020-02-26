DP İl Başkanı beyin kanamasına yenildi

Denizli'de 3 gün önce kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta sonu iş yerinde aniden fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Çelik, kalp krizi geçirdiği belirlenip yoğun bakıma alındı. Çelik tedavi gördüğü yoğun bakımda bu defa beyin kanaması geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SEBAHATTİN ALP