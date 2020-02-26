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Endonezya aşırı sağanak kurbanı

Endonezya aşırı sağanak kurbanı
Giriş Tarihi: 26.2.2020
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel günlük yaşamı felç etti. Önceki geceden bu yana etkili olan aşırı yağışlar Cakarta'nın birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Su seviyesi 1 metreyi aşarken, trafik ve ulaşım kilitlendi.
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