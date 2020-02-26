Endonezya aşırı sağanak kurbanı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel günlük yaşamı felç etti. Önceki geceden bu yana etkili olan aşırı yağışlar Cakarta'nın birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Su seviyesi 1 metreyi aşarken, trafik ve ulaşım kilitlendi.