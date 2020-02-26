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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan '' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' mesajı

26.02.2020, 12:41

Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de yaşanan katliamda yaşamını yitirenler için anma mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' mesajı

Bakan Albayrak mesajında, "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." dedi.

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