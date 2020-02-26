İran Sağlık Bakan Yardımcısı korona!

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum. Bu virüsü yeneceğiz" dedi.

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, İran Sağlık Bakanı Nemeki, karantina uygulamak zorunda kalmamak için korona virüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu. MİLLETVEKİLİNDE DE ÇIKTI

İranlı Milletvekili Mahmud Sadıki de kendisinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklayarak, "Bu mesajı, dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" dedi.