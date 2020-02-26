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'da nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

26.02.2020, 13:20

'da nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 44 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının ise 139'a yükseldiğini belirtti.

"EN FAZLA VAKAYA KUM VE GİLAN EYALETLERİNDE RASTLANDI"
Cihanpur ayrıca en fazla vakaya Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini belirtmişti.

AA

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