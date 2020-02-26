İran’daki Türklere korona operasyonu

Sağlık Bakanı Koca, korona virüsünün yayıldığı İran’dan Türkleri getiren uçağı, bazı yolcuların hasta olduğunu öğrendikleri için İstanbul yerine Ankara’ya indirdiklerini söyledi. Koca, ilk muayenelerinde 140 kişi içinde virüse rastlanmadığını dile getirdi.

SağlıK Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini belirterek, "Ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır" dedi. Koca, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye korona virüse karşı tedbirlerini DSÖ'den bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden olmuştur.

Türkiye'de virüse rastlanmamıştır, tüm çabamız bunun içindir. Gerektiği sayıda maskemiz mevcuttur.

İran'da vakaların bildirilmesiyle bu ülkeye karşı da tüm tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Tahran'dan gelen yolcu uçağındaki yolcuların bazılarında ateş olmayıp soğuk algınlığı bulgularının görülmesi sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme yönünde bir karar aldık. Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibin karantina merkezinde hazır bulunmasıydı.

Şehir hastanesinde karantinaya alınmadılar. Bugüne kadar kullanılmayan hizmete açmaya hazır halde bulunan klinik konuk evini açtık. Bilkent klinik gözlem konuk evi bağımsız bir bina. Daha önce yatışı yapılmamış bir tesis. İlk muayeneleri yapıldı. Hasta olduğu yönünde herhangi bir vatandaşımızın bulgusu olmadığını söylemek istiyorum. 140 kişi içinde ateşi olan yolcumuz olmadığını, 4 yolcuda öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti bulunduğunu vurgulamak istiyorum.

Zekai Tahir Burak hastanemizde başhekimliği ziyaret ederek test sonuçlarıyla ilgili açıklamayı da yapmış olacağız.

Biz özellikle Çin'de enfeksiyonun kaynağının Wuhan, İran'da ise Kum kenti ve Meşed olduğunu biliyoruz. Çin erken dönemde bölgeyi karantinaya aldı. İtalya da benzer yaklaşımı gösterdi. İran'da da benzer yaklaşımın yapılmasını istedik. Kum ve Meşed kenti için... Kum ve Meşed'den gelen kişileri biz zaten baştan almadık. Devamında bugünkü uçakta Kum ve Meşed geçmişi olmadığını bildiğimiz ama uçakta Kum ve Meşed'e uğradığı bilinen yolcularımızın olması nedeniyle riske girmek istemedik. Bütün yolcuları bu nedenle karantinaya almaya bilim kurulunun önerisiyle karar verdik.

Bundan sonraki süreçte de Türk vatandaşlarını yalnız bırakmayacağız. Çin'de yaptığımız yaklaşım çerçevesinde risk durumları değerlendirilerek özel olarak getirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar gelenleri de biz kimisini karantinaya, kimisini gözlem evine, kimisini de evde bilgilendirerek adres iletişim bilgilerini alarak takibe aldık.

Şu anda gözlem altındaki vatandaşlarımız her biri ayrı ayrı tek kişilik odalarda kalıyorlar.



"SAATLERCE UĞRAŞIP O UÇAĞI İNDİRMEDİK"

3-4 gün önce bir ülkeden, özellikle gemi seyahati yapan yolcuların bulunduğu charter uçağının içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vakayla karşılaştık. İçinde Türk vatandaşının olmadığını bildiğimiz ama Türkiye aktarmalı uçakla ilgili biz saatlerce mücadele ettik ve Türkiye'ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor. Biz saatlerce uğraşıp o uçağı indirmedik. Başka ülkede yakıt ikmali yaptırdık. Hareket ettiği ülke uçağı geri almadı. Bir Avrupa ülkesine indi ve o ülkede nasıl davranıldığını da iyi biliyoruz.