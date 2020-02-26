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Kadın komutanlardan depremzedeye yardım

Kadın komutanlardan depremzedeye yardım
Giriş Tarihi: 26.2.2020

İran sınır hattında meydana gelen ve Başkale ilçesinde büyük yıkıma neden olan 23 Şubat'taki 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine yardımlar gelmeye başlarken, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, köylerde yardım malzemeleri dağıtıp aileleri teselli etti. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 250 konut ile 300 ahırın yıkıldığı, 700 evin ağır hasar aldığı açıklanmıştı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına çalışılıyor.

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