Kremlin: 4’lü zirve hazırlığı yok

Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti öncesi İdlib konusundaki "Sayın Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil" ifadelerini kullanmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya şu an, Fransa, Almanya ve Türkiye ile dörtlü bir zirve üzerinde çalışmıyor" dedi. Peskov, Kremlin'in gündeminde sadece Türkiye ve İran ile yapılacak üçlü zirvenin bulunduğunu söyledi.