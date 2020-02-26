Tam adı Muhammed Hüsnü Said Mübarek olan Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında hayatını kaybetti. Hüsnü Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır'ın cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü. 4 Mayıs 1928'de dünyaya gelen Mübarek, 6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı oldu. 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçilmişti.
Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.