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Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek öldü
Giriş Tarihi: 26.2.2020
Tam adı Muhammed Hüsnü Said Mübarek olan Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında hayatını kaybetti. Hüsnü Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır'ın cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü. 4 Mayıs 1928'de dünyaya gelen Mübarek, 6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı oldu. 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçilmişti.
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