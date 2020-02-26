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’da iki otobüs çarpıstı: 10 kisi öldü

Peru’da iki otobüs çarpıstı: 10 kisi öldü
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Peru'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışmasıyla 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Peru'da El Pedregal bölgesinden Arequipa kentine giden ve Arequipa'dan Islay eyaletine sefer yapan iki otobüs çarpıştı. Otoyoldaki kazada 10 kişi öldü, 40 da yaralı var.

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