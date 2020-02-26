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Rumlardan 5 ülkeye Maraş mektubu

Rumlardan 5 ülkeye Maraş mektubu
Giriş Tarihi: 26.2.2020

KKTC'de 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda ilk ciddi adımın atılması Rumları kızdırdı. Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik başlatılan süreç sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 5 ülkeden yardım istedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup gönderdi.

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