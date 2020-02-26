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Rus polisi sokak dövüşünü izledi

Rus polisi sokak dövüşünü izledi
Giriş Tarihi: 26.2.2020
Rusya'da tartışan 2 kişi arkadaşlarını toplayıp dövüştü, Rus polisi kavgayı engellemek yerine gruplarla birlikte izledi. Başkent Moskova'ya bağlı Podolsk'ta hesaba itiraz eden müşteri ve arkadaşları ile restoran güvenliği arasındaki kavgayı polisin karşıdan izlemesi tepki çekti.
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