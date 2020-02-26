Rus polisi sokak dövüşünü izledi

Rusya'da tartışan 2 kişi arkadaşlarını toplayıp dövüştü, Rus polisi kavgayı engellemek yerine gruplarla birlikte izledi. Başkent Moskova'ya bağlı Podolsk'ta hesaba itiraz eden müşteri ve arkadaşları ile restoran güvenliği arasındaki kavgayı polisin karşıdan izlemesi tepki çekti.
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