  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Salgında ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi

Salgında ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi

Salgında ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 699'a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 80 bin 147'ye yükselirken; 27 bin 668 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 787 arttı. Virüs, Çin anakarası dışında İtalya ve İran'da da hızla yayılmaya başladı.


İtalya'da dün 4 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kişilerin 60 yaş üzeri kişiler olduğu ve başka hastalıklara da sahip oldukları belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salgında ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN