Salgında ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 699'a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 80 bin 147'ye yükselirken; 27 bin 668 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 787 arttı. Virüs, Çin anakarası dışında İtalya ve İran'da da hızla yayılmaya başladı.



İtalya'da dün 4 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kişilerin 60 yaş üzeri kişiler olduğu ve başka hastalıklara da sahip oldukları belirtildi.