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Son dakika: ile ilgili paylaşım yapan Erkan N. şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika: Atakan Kayalar ile ilgili paylaşım yapan Erkan N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

26.02.2020, 21:39

Son dakika haberi... 10 yaşındaki ’a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yaptığı belirlenen E.N. hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen E.N, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E.N, nöbetçi savcıya çıkarıldı.

Savcılık ifadesini aldığı şüpheli E.N'yi, "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul eden şüpheli E.N, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

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