Son dakika: Bakanlık açıkladı: 4'ü ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı 4 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada teslim olan teröristlerden birinin ailesinin Diyarbakır'da nöbet tuttuğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 4 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.



BİRİNİN AİLESİ DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDE

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada: "Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da arasında olduğu 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi..