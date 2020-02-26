Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı 4 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada teslim olan teröristlerden birinin ailesinin Diyarbakır'da nöbet tuttuğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığı 4 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
BİRİNİN AİLESİ DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDE
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada: "Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da arasında olduğu 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi..
Son dakika: Bakanlık açıkladı: 4'ü ikna yoluyla teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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