Son dakika: Esad rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." denildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hacı Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zeynep Baykuş çiftine acı haberi yetkililer verdi. 3 çocuklarından biri olan Soner'in şehadet haberini alan Baykuş çifti gözyaşlarına boğuldu. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da eve akın etti. Evli olan şehit Soner Enes Baykuş'un yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Elibol'un şaadet haberi Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2 yıllık evli olan şehit askerin eşi Özlem Elibol'un 8 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuk bekledikleri öğrenildi. Özlem Elibol'un, 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.



Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal medya hesabından şehit haberini duyurdu. Vali Kaymak, paylaşımında, "Suriye'nin İdlip bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşerimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.