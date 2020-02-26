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Son dakika: 'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Münbiç'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

26.02.2020, 18:04

Son dakika haberi... (MSB), 'ten bölgesine sızmaya çalışan /'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.

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