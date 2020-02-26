Son dakika: Münbiç'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.
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