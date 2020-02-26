Son dakika: Tüm İran uçuşları iptal edildi

Son dakika haberi... Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi.

Virüsün Türkiye'ye girmesini önlemek adına yürütülen çalışmalar kapsamında, İran ile Türkiye arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.

Açıklama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) geldi.

KARGO VE TARİFESİZ UÇAKLAR DAHİT TÜM UÇUŞLAR İPTAL

SHGM tarafından yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

UÇUKLAR GERİ DÖNÜYOR

Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.