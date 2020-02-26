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Son dakika: , Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika: Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi

26.02.2020, 22:15

Son dakika haberine göre, , Başkan başkanlığında yapıldı. 'deki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.

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