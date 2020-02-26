Son dakika: Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika haberine göre, Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Külliye'deki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.
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