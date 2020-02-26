Sözde Mahmur sorumlusu Sincar’da öldürüldü

Güvenlik güçlerini yaptığı başarılı operasyonlarda bitme noktasına gelen bölücü terör örgütüne bir darbe daha indirildi. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütüne 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli Karakolu'na yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.



IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM VERİYORDU

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.