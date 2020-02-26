Vatandaşlık yasası Hindistan’ı karıştırdı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Naredra Modi'nin önceki gün görüştüğü yerde başlayan çatışmalar ölümle sonuçlandı. Göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmalar sonucu 1'i polis memuru olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Polis memuru sözcüsü Anil Kumar, çatışmalarda 11'i polis memuru olmak üzere 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.