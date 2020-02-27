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4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Giriş Tarihi: 27.2.2020

İçişleri Bakanlığı 4 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Devrim Amed kod adlı Hüseyin Akdoğan, Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan, Hevijyan kod adlı Halise Alptekin ve Akif Kızıl kod adlı Ömer Bağcı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer aldığı belirtildi.

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