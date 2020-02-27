  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı

Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı

Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı

27.02.2020, 18:40

'nin Merkezefendi ilçesinde 3'üncü katındaki pencerede kırılan cam parçaları, o sırada bölgeden geçen kurye 'un (27) üzerine düştü. Baş, göğüs ve kolunda kesikler oluşan Karauzun, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altıntop Mahallesi, 834 Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin 3'üncü katındaki kullanılmayan bir ofisin açık penceresi, iddiaya göre rüzgar nedeniyle kapandı. Şiddetli çarpma nedeniyle pencerenin kırılan camları, o sırada sokaktan geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen camların başına, göğsüne ve koluna isabet ettiği Karauzun'un yaralandı. Vücudunda kesikler oluşan Karauzun'un durumunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karauzun, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

"YOLDAN GEÇİYORDU..."

Görgü tanığı market işletmecisi Burak Tekin, "Rüzgar nedeniyle pencereden kopan parçalar yere düştü. O sırada kurye de yoldan geçiyordu. Cam parçaları başına düştü. Biz gördük, hemen yardıma koştuk. Kolunda başında yaralar vardı. Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN