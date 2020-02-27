Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.