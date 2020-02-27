Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: İşler lehimize döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti siyaset akademisinde bugüne kadar 74 bin kişiye eğitim verildi. Ülkemizde bir süredir siyasetin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Derdi ülke ve millet olan her kardeşimiz bu çatı altında kendine yer bulacağından emin olmalıdır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca, "Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde kritik açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisinde 74 bin kişiye eğitim verildi.

'Siyaset, akademide başlar' sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecektir. Akademiye eğitim için başvuranların 3'te 2'sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor.

Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Gelişmeler lehimize döndü

AK PARTİ SİYASET OKULUNA DÖNÜŞTÜ

AK Parti'nin Gençlik Kollarında siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kollarından gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar. AK Parti'nin üye sayısının 10,5 milyona ulaşmasıyla gururumuzun nedeni halkımızın siyasetle ilgili olmasıyladır. Yeni dönem akademimizin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, katılımcılara başarılar diliyorum.

AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA SANIRMIŞ

Geleceğin siyasetçisi ve yönetici adayları sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici makamlardır. Ben siyasetçiyim. Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin.

Bay Kemal'in ağzından bir şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten, tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik, geliyoruz hala geleceksiniz... Siz bu millete çok zulmettiniz. Tarih boyunca nice büyüklü küçüklü hükümdarlar gelip geçmiştir. Dün Hüsnü Mübarek soyadı mübarek ama öldü. Neydi ne oldu... Bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalmıştır.

81 İLİ ESERLERİMİZLE DONATTIK

Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli, hakkını vermek için gayret göstermeliyiz. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyenden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam, para için siyaset yapanlar gün gelince unutulup gitmeye mahkumdur. Günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır. Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz, Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle donattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete... Bu alanların hepsinde eserimizin olmadığı il yok.

"ADALETİN OLMADIĞI YER OKSİJENSİZ DÜNYA GİBİDİR"

Kibir, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Bizim dinimizde, kültürümüzde biz bunların hiçbirini yapamayız, yaşayamayız. Buraya saplandığınızda iflah olmanız mümkün değildir. Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı helali umursamazsanız ne yaparsanız yapın halkın ve hakkın rızasına nail olamazsınız. Seçimden seçime kapısına gelen ile her gün yanında olanı aynı tutmaz. Adaletin olmadığı bir yer oksijensiz dünya gibidir. Her işinizde adaleti gözetirseniz sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde millet sizi görür, notunuzu verir. Siyasetçinin sözü ve tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir.

SİYASETİN SEMBOL İSİMLERİ

Siyasette sembol isimler vardır. Her birini de rahmetle andığımız, Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş gibi şahsiyetleri, hayırla yad ediyoruz. Erbakan Hoca ile uzun yıllar beraberliğimiz oldu. Erbakan Hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi ifade etmek isterim. Tüm ömrünü, öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye adamıştır. İnandığı değerler uğruna tüm ömrünü bu ümmet için çalışmaya vakfetmiştir. Tam bir insan sarrafı olan Hocamız, Anadolu'nun parlak evlatlarına imkan tanımak için de gayret göstermiştir. Kurucu olduğumuz partide önünü açtığı pek çok arkadaşımız var.

KILIÇDAROĞLU'NUN SSK DÖNEMİ

Siyaset demek ülke için eser üretmek millete hizmet etmek demektir. AK Parti'nin 2001'in Ağustos'undan bu yana siyasetteki var oluş gayesi budur. AK Parti'nin icraatları Cuhuriyet tarihinde yapılanların 3 kat, 5 kat, 10 kat fazladır. Eğitimde kat sayı adaletsizliğini gidererek ders kitaplarını ücretsiz vererek yeni bir dönem başlattık. Spor alt yapısında devrim yaptık. Niye? Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaralım diye. Sağlıkta alt yapıyı güçlendirdik. Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü iken hastanelerin hali neydi? Sağlık kurumlarını en modern cihazlarla donatırken hekim sayısını 161 bine yükselttik. Bay Kemal hakimlere ve savcılara verip veriştiriyor. Dert başka... Adaletin tecellisi rahatsız ediyor.

Büyükşehirlerde metro hatlarının büyük bölümünü hükümet olarak yaparak milletimizin hizmetine sunduk. İstanbul'da hizmete giren yeni havalimanımız kendi alanında dünyanın en iyisidir. Ülkemizin milli gelirini dünyada 17. sıradan 13. sıraya yükselttik. Turist sayımız 52 milyon kişiye ulaştı. Bugün Çin'de yaşanan sorunlar sebebiyle alternatif olarak gözler hemen Türkiye'ye çevriliyorsa sanayi altyapımızın büyük payı var. Enerjide toplam göreve geldiğimizde 32 bin megavatı bulmayan kurulu gücümüzü 91 bine çıkararak, 1'e 3 katladık.

LİBYA'DA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

İşte şu anda Libya ile yaptığımız anlaşmada malum çevreleri çıldırtan da bu. Libya iyi gidiyor. O gayrimeşru Hafter var ya, bir yerlerden asker desteği alıyor ve biz de Libya'da askeri eğitim desteği ayrıca eğitimini alan askerlerle beraber daha önce lehine gelişen yapıyı tersine döndürdük.

İDLİB'DE 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Aynı şekilde İdlib. İdlib'de de gelişmeler lehe döndü. 3 şehidimiz var. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada devam ediyor. 911 km sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. Sen anlamazsın bu işlerden, sen bu işin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Biz orada Suriye Ulusal Milli Ordusu'yla oradayız. Bu şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. Batısından doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Yüzbinlerce vatandaşını öldüren bir Esed'i dost olarak görmek mümkün değil.