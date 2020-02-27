Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme, saat 16.00'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin, İletişim Başkanlığı fotoğraf ve görüntü paylaşırken, açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 35 dakika sürdü. İki lider görüşmede, iç ve dış politikada son yaşananlar, İdlib ve Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.