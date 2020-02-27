Korona paniği

Türkiye sınırına dayanan korona virüsü, Ege’nin iki kentinde paniğe neden oldu. Uşak’ta, Tayland’dan tatilden dönen erkek hasta ile Manisa’da turist rehberi bir kadın, ‘yüksek ateş şikayeti’ ile hastanelere gitti. Bu kişilerdeki virüs şüphesi korku ve endişe yaratırken, hastanelerde özel önlemler alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesinde can alan korona virüsü, sınırımıza dayanırken, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de korona vakası görülmediğini açıkladı. Ancak korona virüsü şüphesiyle Uşak ve Manisa'da iki kişinin hastanelere başvurması, korku ve paniğe yol açtı.

Uşak ve Manisa'da korona şüphesiyle tedaviye alınan hastaların yakınları ile tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi acilinde, Çinli turistlerin rehberi olduğu öne sürülen bir kadında yüksek ateş üzerine korona virüs şüphesiyle alarma geçildi. 24 yaşındaki rehber kadının alarma geçirdiği acil servise bir süre giriş ve çıkışlar kontrollü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Ancak söz konusu hastada herhangi bir bulguya rastlanmadı, önlem için karantinaya alınarak gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Hastanede karantina uygulandığına yönelik söylentiler korkuya yol açarken, hastaneden yapılan açıklama yüreklere su serpti. Söz konusu kişide virüse rastlanmadığı ve Halk Sağlığı Merkezi'nde hastadan test için örnek alınmaya bile gerek duyulmadığı bildirildi.

Türkiye'ye, komşu ülkelerden gelebilecek korona virüsü salgınına önlem olarak, sınır kapılarımızda sahra hastaneleri kuruldu.

Korona virüs Ege'nin iki kentinde paniğe neden oldu. Uşak'ta Tayland'dan tatilden dönen erkek hasta, Manisa'da da turist rehberi olduğu öğrenilen bir kadın korona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Uşaktan Tayland'a tatile giden 53 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği özel bir hastanede 'korona virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Hastanenin Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak gelen hasta için karantina bölgesi oluşturuldu. Hastanın yatışı yapılırken, tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Hastanın kontrollerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.



Serkan ÖZCAN- Fırat AKAY