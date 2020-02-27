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Albayrak'tan Regaib Kandili mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Regaib Kandili mesajı

27.02.2020, 14:32

Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.



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