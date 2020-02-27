Ankara, Rusya ile yaptığı görüşmelerde İdlib'de huzur ve güvenliğin sağlanması ve gözlem noktalarına tacizlerin önlenmesi için M-4 ve M-5 otoyollarının kontrolünün Mehmetçik tarafından sağlanması konusunda ısrarcı. Suriye'nin İdlib kentinde yükselen tansiyon için dün akşam gerçekleştirilen kritik toplantıda Türkiye'nin birincil beklentisi kentte saldırıların kalıcı şekilde durdurulması oldu. Ankara, bölgede istikrarın sağlanması için rejimin M4 ve M5 karayolundan çekilmesi ve bu güçlere destek veren Rusya'ya ateşkes anlaşmasında belirtilen sınırlara uymalarının şart olduğunun altını çizdi.
BETÜL USTA
İdlib için kırmızı çizgi M4-M5 karayolları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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