İdlib’de geri adım yok

Başkan Erdoğan, CHP liderinin Esad rejimi ve Libya üzerinden yaptığı eleştirilere sert tepki gösterdi. “Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var” diyen Erdoğan, CHP’nin PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakıyla ilgili de, “Bu bir ihanettir” ifadesini kullandı. Erdoğan, İdlib’deki son duruma ilişkin ise, “En küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: İslam dünyasından feryatların yükseldiği bir süreçten geçiyoruz. İlk kıblemiz Kudüs'ün mahremiyetine yönelik pervasız saldırılar artıyor. Rabbim hepimize inancımızın özünün farkında olmayı nasip etsin. Tüm İslam aleminin mübarek üç ayları ile yarın (bugün) idrak edeceğimiz Leylei Regaib'ini tebrik ediyorum.

BU MİLLETİN EVLADI OLAMAZ

Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var ancak CHP yönetimi hala en önemli sıkıntımız olarak görünüyor. Türkiye, tarihinin en önemli mücadelelerini verirken tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar anlamamış bir kişinin söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır. 'İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor' diyerek rejimin yanında yer alan kahraman askerlerimizin mücadelesine laf eden bir kişi asla bu milletin evladı olamaz. Bay Kemal'in bana yaptığı teklife bak ya... Sen daha Esad'ı görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük. Bay Kemal sen siyasetin cahilisin. Bunlar cibilliyet fukarası, bunlar hiçbir zaman kalkıp kendi vatandaşına dahi insanca muamele edebilecek durumda değiller.

VERDİĞİMİZ SÜRE DOLUYOR

Libya'da ülkemizin ne yapmaya çalıştığını anlamamış bir kişinin söyledikleri deryada damla hükmünde dahi değildir. Gazi Mustafa Kemal'in Trablus'ta ne işi vardı? Bugün Libya'da Türk aşiretleri var. Ama kendisine sorun bilmez. İdlib'de insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi muhtırası sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuz. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız.





Başkan Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap etti.

ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Başkan Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klibin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Erdoğan, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beni çocukluk yıllarıma götürdü" diye konuştu.



"CHP'NİN YAPTIĞI SİYASET DEĞİL İHANET"

Konuşmasında CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakına da sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "CHP yönetimi kurduğu gizli ittifakları gizlemeye çalışıyor. Elbette siyasette ittifaklar vardır. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmak, özellikle ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde yapmak. Bu siyaset değil, ihanettir. Böyle bir ittifakın demokraside yeri yoktur. Bu partinin eş başkanı ittifakı alenileştirme çağrısı yaptı. CHP'nin başını çektiği ittifak bloğunun bir diğer partideki sıkıntılarının da arttığı anlaşılıyor. Terör örgütüyle gizli saklı yol yürürsen bedelini isterler. Bu bedel kimi zaman siyasi ihanet, kimi zaman kendini inkar, kimi zaman ekonomik rant olur. Pek çok CHP bele-diyesinin yönetiminde bölücü terör örgütü güdümünde-ki partinin tayin ettiği kişiler var. Bize düşen bu ihanetleri milletin huzuruna çıkarmak" diye konuştu.



DEPREM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK



Son zamanlarda deprem felaketinin kendini sürekli hatırlattığını söyleyen Erdoğan, "Van'da can kaybıyla sonuçlanan bir deprem yaşadık. Durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlattık. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bin. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut. Kanal İstanbul tek başına, diğer işlevlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir. Deprem sonrası Elazığ'da 19 bin 180, Malatya'da 4 bin 432 yeni konut ihtiyacı ortaya çıktı. Elazığ'da 960, Malatya'da 678 konutun inşasına yıl sonunda teslim edilecek şekilde başlandı. Hedefimiz 1 yıl içinde 23 bin 612 konutu bitirip teslim etmek" dedi.