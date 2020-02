‘İlk hedefimiz virüsü ülkemize sokmamak’

Korona virüsle ilgili konuşan Bakan Koca, “Virüs İran, Irak ve Lübnan’a sıçradı. İlk hedefimiz bu ülkelerden girişlere katı kural uygulayarak virüsü Türkiye’ye sokmamak. Şimdilik bizde virüs yok ama olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda dün korona virüsle ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. "Aşı ile ilgili gelişme olduğunu söyleyenler var. Aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra klinik çalışma önemli. Asıl zaman alan o. Dolayısıyla bu süreç en az 6-9 ay sürecek" diyen Koca soruları yanıtladı.

'HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ'

Vuhan ve Hubey merkezli korona virüs salgınının Çin dışında 33 ülkede görüldüğünü ifade eden Koca şunları söyledi: "Ölüm an itibariyle 2 bin 765. Dünyada 81 bini aşkın enfekte vaka var. Brezilya ve İsviçre de ilave oldu. Türkiye'de korona virüs enfeksiyonuna, salgınına, vakasına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Sonuçta giderek dünyaya yayılan bir virüs var. En önemlisi sınır komşumuz İran'da çok ciddi bir salgının başlamış olması. İran'ın yanı sıra Irak ve Lübnan'a da sıçradı. Dolayısıyla bu ülkelerden Türkiye'ye girişi önlemek üzere her türlü çabayı sarf ediyoruz. Her şeye hazırlıklıyız, ilk günden itibaren 81 ilimizde referans hastaneleri oluşturduk. Hastaları takip edebileceğimiz negatif basınç odalarının olduğu, sağlık personelimizin yetiştirildiği, eğitildiği merkezler kurduk. Tüm sınırlarımızda da sahra hastaneleri oluşturduk"

'AŞI İÇİN ZAMAN UZUN'

"Dünyada korona virüse yönelik spesifik bulunmuş bir antiviral ilaç yok. Şimdilik aşı çalışması var. Fakat aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra özellikle klinik çalışma son derece önemli. Esas zaman alıcı olan da klinik çalışma. Hayvan ve insan üzerinde çalışmalar oluyor, olacak. Dolayısıyla bu süreç öyle 1-2 ay değil, en az 6-9 ay gibi bir zaman alacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz."

'NASIL SAKLAYABİLİRİZ?'

Sosyal medyada yer alan koronavirüs vakalarının gizlendiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Koca, 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanları bulunduğunu belirterek, "Pozitif olan bir vakayı tedavi etmek zorunda değil misiniz? Bu süreçte yakın takip edilen ve izole edilmeden tedaviye alabilme şansınız var mı? Bunu nasıl saklayabilirsiniz?" diye sordu.

ÜLKEYE SOKMAYALIM

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi'nde karantinaya alındığını anımsatan Koca, "Bugün itibariyle hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını yani korona virüs hastası olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Ama Vuhan'dan gelişlerde yaptığımız gibi, klinik takipleri sürecek. Çünkü kuluçka dönemindeki ilk testler negatif çıkabilir, bu yüzden 14 gün boyunca karantina süreci devam edecek. Ana hedefimiz hastalığı Türkiye'ye sokmamak ama bölgede giderek yayıldığı için mümkün mertebe ülkeye girişini geciktirebilir olmak" şeklinde açıkladı.



NASIL ÖNLEM ALINMALI

Bakan Koca, virüsten korunmak için vatandaşlara şu önerilerde bulundu: "Bu enfeksiyon bir grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkaması son derece önemli. Tek kullanımlık mendiller kullanılsın. Mümkün mertebe bir metreden daha yakın mesafe kurulmasın. Gripli olanlar mutlaka maske kullansın. Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar, bulaştırmamak üzere maske kullanmalılar. Ayrıca kalabalık ve yoğun ortamlara da mümkün mertebe girilmemesi, istirahat ve beslenmeye dikkat edilmesi, kapalı ortamların havalandırılması son derece önemli. Bunlar hastalığın bulaşmasını önleyen önemli unsurlar."



İRAN HENÜZ KARANTİNAYA ALMAYI REDDEDİYOR

Çin'in ve İtalya'nın virüsün görüldüğü bölgeleri karantina altına aldığını söyleyen Koca, İran'da böyle bir yaklaşımın olmadığını, bunun da sınır komşumuzda yayılma tehlikesini artırdığını belirtti. Koca, "Vatandaşımız panik içinde olmasın. Bir virüs yok, olduğunda da her türlü ekipman, insan kaynağımız var" diye konuştu. "Koronavirüs Hac mevsimini etkileyecek mi?" sorusu üzerine Bakan Koca, "Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da zaten kamuoyuyla paylaşırız" ifadesini kullandı.



KOMŞUDA KORONADAN ÖLEN SAYISI 19'A ULAŞTI

İran'da korona virüsle ilgili gelişmeler konusunda devlet televizyonuna açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur, 19 kişinin virüs sonucu öldüğünü, 139 enfekte vaka olduğunu açıkladı. İran, Çin anakarası dışında KOVID-19'a bağlı semptomlar nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkede ölümlerin arttığı korona virüs nedeniyle hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söyledi.