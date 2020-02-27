Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi atıcı oldu

CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan büyük kurultay öncesinde genel başkanlığa adaylık hesapları başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk rakip eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Adaylığını Mersin İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklama ile duyuran eski milletvekili Atıcı, parti içi demokrasi vurgusu yaparak, "Partililerimiz reform istemektedir. Adeta haykırmaktadır. Sadece 'laiklik elden gidiyor' diyerek hiçbir zaman başarılı olamayacağımızı anladık" dedi.