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‘Kimsenin yargıya hakaret hakkı yok

‘Kimsenin yargıya hakaret hakkı yok
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik hakaret ve eleştirilerine cevap verdi. TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur" diye konuştu. Yargı kararlarının elbette eleştirilebileceğini kaydeden Gül, "Yargı kararlarına karşı kanun yolları açıktır ama yargı mensuplarına hakareti kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

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