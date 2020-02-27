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Münbiç’ten sızma yapan 7 ’lı öldürüldü

Münbiç’ten sızma yapan 7 PKK’lı öldürüldü
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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