Münbiç’ten sızma yapan 7 PKK’lı öldürüldü

Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.