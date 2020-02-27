Rus heyet, daha önce gerçekleştirilen toplantılarda Soçi mutabakatında belirlenen sınırları M-4 ile M-5 karayollarının kuzeyine çeken yeni bir harita sunmuş, Türk heyet ise İdlib'in yüzde 60'ını rejimin kontrolüne alan ve Türk gözlem noktalarının da kuzeye taşınmasını öngören bu haritayı reddetmişti.
Rusya’nın haritası daha önce reddedilmişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.