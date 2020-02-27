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’nın haritası daha önce reddedilmişti

Rusya’nın haritası daha önce reddedilmişti
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Rus heyet, daha önce gerçekleştirilen toplantılarda Soçi mutabakatında belirlenen sınırları M-4 ile M-5 karayollarının kuzeyine çeken yeni bir harita sunmuş, Türk heyet ise İdlib'in yüzde 60'ını rejimin kontrolüne alan ve Türk gözlem noktalarının da kuzeye taşınmasını öngören bu haritayı reddetmişti.

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