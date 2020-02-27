Saldırı hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti, kentte belirlenen 5 ayrı noktaya baskın düzenledi. Baskınlarda eylem hazırlığındaki iki terörist ile birlikte işbirlikçi olduğu belirtilen 6 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 10 kilogram patlayıcı madde, fünyeler, çok sayıda silah, mermi ele geçirildi. PKK/ KCK üyesi olan iki teröristin Suriye uyruklu olduğu ve Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri belirtiliyor. Teröristlerin devlet büyükleri, valilik, emniyet müdürlüğü yerleşkesi ve ekonomik yatırımları hedef almak istedikleri öğrenildi.