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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 27.2.2020

İstanbul Emniyeti, kentte belirlenen 5 ayrı noktaya baskın düzenledi. Baskınlarda eylem hazırlığındaki iki terörist ile birlikte işbirlikçi olduğu belirtilen 6 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 10 kilogram patlayıcı madde, fünyeler, çok sayıda silah, mermi ele geçirildi. PKK/ KCK üyesi olan iki teröristin Suriye uyruklu olduğu ve Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri belirtiliyor. Teröristlerin devlet büyükleri, valilik, emniyet müdürlüğü yerleşkesi ve ekonomik yatırımları hedef almak istedikleri öğrenildi.

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