Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem

Son dakika haberi: AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem... Marmaris açıklarında saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gelen bir son dakika haberine göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı bölge bir sarsıntı daha yaşandı. Muğla'nın 236 kilometre açığında saat 17.36'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AYNI YERDE 3 DEPREM

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün de Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, deprem Marmaris ve Datça'da hissedildi.

KANDİLLİ: 4.5

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.5 büyüklüğünde açıkladı.