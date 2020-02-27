Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sıfır noktasında

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esad rejimi unsurlarının vurulmaya devam ettiği saatlerde, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

BİLGİ ALDI

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

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MÜLTECİLERE BÜTÜN KAPILAR AÇILDI

Reuters'ın haberine göre, üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin mültecilere karadan ve denizden Avrupa kapıları açtığını duyurdu. Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre İdlib'de Türk ordusuna yapılan alçak saldırının ardından, Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.

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SAVAŞ JETLERİ HAVALANDI

TSK unsurlarına yapılan saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görüldü.

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