Son dakika: Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı

Son dakika haberi... Üst düzey yetkiliden gelen bilgiye göre, Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı.
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Son dakika haberi... Üst düzey yetkiliden gelen bilgiye göre, Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı.
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