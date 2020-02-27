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Son dakika: Avrupa kapıları açıldı

Son dakika: Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı

28.02.2020, 00:41 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,00:42

Son dakika haberi... Üst düzey yetkiliden gelen bilgiye göre, , Avrupa kapılarını açtı.

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