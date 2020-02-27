‘Uğruna savaşılacak en önemli şey çocuklarımız’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin daha etkin hale geldiğini belirterek, "Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki bugün 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Programı'nda Vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya gelen Erdoğan, bu dünyada uğruna savaşılacak en önemli şeyin çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Bugün Devletimizin şefkatli kollarında yetişmiş ve hukuk, tıp, sanat, spor gibi farklı meslek gruplarında üstün başarılar kazanmış evlatlarımız var. Onlar medarı iftiharımız" dedi.

735 ENGELLİ KORUYUCU AİLEDE

2002'de koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının yalnızca 515 olduğunu söyleyen Erdoğan, "2012'de başlattığımız Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti etkin hale geldi. Sadece 2019'da ülke genelinde bin 272 koruyucu aile yanına bin 563 çocuk yerleştirildi. Bu evlatlarımızdan 735'i engelli çocuklar. Kanatları kırık kalsın istemediniz, bu narin çiçekleri himayenize aldınız. Rabbim sizlerden iki cihanda razı olsun" diye konuştu.